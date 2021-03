Covid: in Alto Adige test permanenti contro chiusure scuole

(ANSA). - BOLZANO, 01 MAR - L'Alto Adige intraprende la strada dei test permanenti nelle scuole elementari per scongiurare una nuova chiusura e - in un secondo momento - per tentare la riapertura delle scuole medie e superiori. Iniziano infatti giovedì i tamponi fai da te nelle elementari. Tutti i 27.500 alunni saranno testati due volte alla settimana.

La giunta provinciale domani mattina si occuperà della questione. Nei giorni scorsi l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige aveva annunciato l'acquisto di test Covid per bambini per 22,5 milioni di euro. Ora il progetto decolla, questa settimana con alcune migliaia di alunni, dalla prossima settimana i test dovrebbero già interessare tutti i 27.500 bambini che frequentano le elementari in Alto Adige.

Bolzano segue così l'esempio dell'Austria, dove i test sono obbligatori per chi segue le lezioni in presenza. Chi non aderisce resta in Dad. Ogni lunedì e mercoledì i bambini effettuano il tampone direttamente in classe. La percentuale dei test positivi è - come evidenzia la stampa austriaca - comunque molto bassa, ovvero circa uno su mille. (ANSA)..