Sci: cdm; gigante 2 Bansko, in testa Faivre

(ANSA) - BANSKO (BULGARIA), 28 FEB - Il francese Mathieu Faivre in 1.11.45 è al comando dopo la prima manche del secondo slalom gigante di cdm di Bansko. Dietro di lui lo svizzero Loic Meillard in 1.1.87 e l'altro francese Alexis Pinturault in 1.12.24. Miglior azzurro è il trentino Luca De Aliprandini 12/o in 1.13.65.

Per l'Italia - in una gara con meteo perfetto ma su un tracciato parecchio angolato e di difficile interpretazione che ha creato problemi a molti e causato distacchi notevoli - ci sono ancora, dopo la prova dei primi 30 atleti al via, Giovanni Borsotti al momento 17/o in 1.14.27 e Riccardo Tonetti 18/o in 1.14.50.

Seconda manche alle ore 13. (ANSA).