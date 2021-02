Viabilità: chiusure per frane in val Pusteria e val Passiria

(ANSA) - BOLZANO, 27 FEB - Frane e cadute sassi stanno causando problemi alla viabilità in val Passiria e val Pusteria.

Tra Gomion e Moso in Passiria la statale è chiusa al traffico dopo la caduta di grossi sassi. Il traffico leggero viene deviato per la strada provinciale 115 Pianlargo. Il val Pusteria, tra Valdaora e Monguelfo, all'altezza del lago artificiale, la statale è chiusa dopo caduta di una frana. Il traffico leggero viene deviato per strade comunali. Infine, all'imbocco della val Gardena, tra Novale di Laion ed il bivio S. Pietro la statale resta chiusa dopo una frana. (ANSA).