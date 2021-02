Sci:cdm; gigante Bansko, in testa Faivre e azzurri indietro

(ANSA) - BANSKO (BULGARIA), 27 FEB - Il francese Mathieu Faivre, fresco campione del mondo, è al comando in 1.08.37 dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Bansko.

Alle sue spalle il croato Filip Zubcic in 1.08.48 e terzo l'altro francese Alexis Pinturault in 1.08.60.

Per l'Italia - con condizioni meteo e di pista perfette - il migliore è l'argento mondiale Luca De Aliprandini ma al momento solo 15/o in 1.10.67 dopo aver commesso un paio di errori. Più indietro Giovanni Borsotti in 1.10.80, Riccardo Tonetti in 1.12.14 e Manfred Moelgg, tornato a gareggiare in questa disciplina, in 1.12.87.

Seconda manche alle ore 13. (ANSA).