Covid: tre decessi e 355 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - Tre decessi e 355 nuovi casi: sono questi i dati dell'ultimo bollettino covid in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno analizzato 2375 tamponi pcr, individuando 196 casi positivi. Dei 15.402 test antigenici analizzati ieri sono risultati positivi 159.

Nei normali reparti ospedalieri attualmente si trovano 225 pazienti, nelle cliniche private 162 e in terapia intensiva 41.

Altri tre altoatesini sono ricoverati in terapia intensiva in Austria. Infine, 11066 persone sono in quarantena. (ANSA).