Cinema: Groenlandia Paese ospite al Trento Film Festival

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - È la Groenlandia, che sta assumendo sempre maggiore rilevanza internazionale, a causa delle emergenze climatiche e delle conseguenze ambientali, economiche e geopolitiche, il "Paese ospite" della sezione Destinazione... della 69/a edizione del Trento Film Festival, in programma dal 30 aprile al 9 maggio 2021.

"È dal 2011 che la sezione Destinazione... presenta un itinerario cinematografico e culturale dedicato a un Paese o area geografica affini alla manifestazione, affermandosi come percorso coerente e insieme originale all'interno della variegata proposta del festival", ricorda in una nota la direttrice Luana Bisesti.

In cartellone il meglio della recente produzione cinematografica groenlandese e internazionale dedicata al Paese (in collaborazione con il Danish Film Institute di Copenaghen) e una serie di eventi.

I riflettori sulla nazione artica si accenderanno già nell'ambito della vetrina più prestigiosa del festival, il Concorso, con la presentazione in anteprima italiana del nuovo documentario di produzione italo-tedesca "La casa rossa" (2021), sostenuto da Idm Film Fund & Commission dell'Alto Adige, Film Commission Torino Piemonte e Mibact. Il film è diretto da Francesco Catarinolo e racconta vita e lavoro di Robert Peroni, esploratore e scrittore sudtirolese che, dopo diverse spedizioni in Groenlandia, ha scelto di vivere nella remota località di Tasiilaq, dove ha aperto un centro di accoglienza per turisti, divenuto una risorsa e punto di riferimento anche per la comunità locale. Peroni accompagnerà la premiere a Trento e sarà presente al Festival per un evento dedicato alla sua vicenda e alle sue esplorazioni artiche.

Alla selezione cinematografica si aggiungeranno diversi altri eventi dedicati alla Groenlandia, proposti al pubblico sia in presenza - nel rispetto delle normative vigenti nelle date del Festival, precisa l'organizzazione - che in streaming. (ANSA).