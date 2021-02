Vigilius Mountain Resort unico albergo Earth Check in Italia

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - Il design hotel a 5 stelle Vigilius Mountain Resort, firmato Matteo Thun, a Lana in Alto Adige è il primo albergo "Earth Check Gold" in Italia. A livello europeo solamente altre due aziende hanno ricevuto lo stesso massimo riconoscimento. Earth Check - informa una nota - è un programma globale di Benchmark e Certificazione per la promozione del turismo sostenibile, che premia le imprese turistiche che adempiono alle proprie responsabilità ambientali e sociali.

"Il turismo deve schierarsi in prima linea nella lotta contro la crisi climatica", afferma Ingrid Ladurner. Il Vigilius Mountain Resort è di proprietà della famiglia. "Patti verbali e promesse di marketing non sono più sufficienti ormai, oggi ogni singola azienda è chiamata ad assumersi la propria responsabilità", continua Ladurner. "Concepire un hotel di montagna sul Monte San Vigilio, un luogo completamente incontaminato dalle auto, ha richiesto cautela e rispetto.

L'architetto Matteo Thun ha assolto questo importante compito attenendosi a un principio cardine molto chiaro: 'Eco, non Ego'", prosegue Ladurner. "Il concetto di basso consumo energetico del Vigilius Mountain Resort è stato studiato in base alla posizione, alla struttura e ai materiali: ciò non ha eguali nel settore alberghiero e ha anticipato il futuro dell'architettura nel 21/o secolo, un momento storico in cui il consumo energetico ricopre un ruolo fondamentale nella pianificazione degli edifici", conclude Ladurner. (ANSA).