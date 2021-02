Covid: Gimbe, Bolzano top per casi e vaccini

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - Secondo gli ultimi dati Gimbe, la provincia autonoma di Bolzano si conferma in testa per quanto riguarda i casi covid sia per le persone già vaccinate. In Alto Adige attualmente si registrano 1492 casi positivi su 100 mila abitanti, il valore più alto in Italia, mentre in Trentino sono 498. L'incremento è del 9% in Alto Adige e del 4,8% in Trentino.

Le persone testate per 100 mila abitanti in Alto Adige sono 781 e in Trentino 375, alti anche i numeri dei pazienti covid in Alto Adige con il 46% di letti in area medica e 39% in terapia intensiva (29% e 30% in Trentino). Con il 4,15% la provincia di Bolzano è alla gran lunga il territorio con il più alto numero di persone che hanno già completato il ciclo vaccinale. In seconda posizione segue la Valle d'Aosta con il 3,13%.

Con il 30% guida anche la classifica dei over 80 vaccinati.

