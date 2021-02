Cortina: Brignone in testa alla combinata, Curtoni seconda

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 15 FEB - Finalmente buone notizie per lo sci azzurro con Federica Brignone che in 1.22.11 è al comando della combinata iridata dopo la prova di superG. Alle sue spalle in 1.22.12 - un solo centesimo pari a 26 cm di distacco - c'è Elena Curtoni. Terza l'americana Mikaela Shiffrin in 1.22.17. Marta Bassino in 1.2.01 ha invece il 12/o tempo mentre fuori per salto di porta dopo una ventina di secondi è finita Nadia Delago.

Più che mai decisiva sarà coì la manche di slalom speciale in programma alle 14,10. Brignone con cinque vittorie è l'atleta in attività con il maggior numero di successi in questa disciplina e detiene la coppa di specialità vinta lo scorso anno. Curtoni invece non ha risultati significativi in slalom. Pericolosissima è ovviamente la Shiffrin, eccellente slalomista. Con lei pure la svizzera Michelle Gisin, 5/a con soli 26 centesimi di ritardo da Federica. In buona posizione anche l'altra grande slalomista Petra Vhlova. La ceca con il 7/o tempo è in ritardo di soli 40 centesimi da Brignone. "Ho veramente cercato di mollare tutto quello che he avevo - ha dato Brignone dopo la sua prova -. In slalom mi sono allenata ieri e e due giorni la scorsa settimana scorsa. In realtà è la disciplina in cui mi sento sciare meglio.

Ho visto il fondo di ghiaccio. E' duro e me piace ma tutto può succedere. Spero di riuscire a sciare come in allenamento".

(ANSA).