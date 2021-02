Cortina: Brignone "colpa mia, ho detto o la va o la spacca"

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Ho sbagliato io, la pista è bellissima degna di un mondiale, sono le condizioni che normalmente mi piacciono. Peccato, ci riprovo nelle prossime gare". Federica Brignone non nasconde la delusione per l'uscita in slalom che ha compromesso la prova in combinata ai mondiali di sci di Cortina, dopo la manche di superg da leader. "Sono partita troppo all'attacco forse, pensavo fosse più facile e non scivolasse così tanto - le parole dell'azzurra -. Ho voluto troppo, sapevo di dovermela giocare con le tre migliori slalomiste al mondo che erano molto vicine a me, e ho detto o la va o la spacca. Probabilmente non ho fatto la cosa più intelligente". (ANSA).