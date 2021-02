Covid: volano i contagi in Alto Adige, +802

(ANSA) - BOLZANO, 06 FEB - Volano i contagi e il numero delle persone in quarantena in Alto Adige, dove lunedì scatta un lockdown. Sono infatti 802 i nuovi casi, 4 i decessi e 16.143 persone in quarantena.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.973 tamponi pcr e registrati 389 nuovi casi positivi. Inoltre 413 test antigenici positivi su 6.377 effettuati. Per quanto riguarda invece i ricoveri i numeri sono piuttosto stabili: 242 (ieri 255) pazienti Covid nei normali reparti ospedalieri, 162 (159) nelle cliniche private e 34 (32) in terapia intensiva. (ANSA).