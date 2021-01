Gimbe, peggioramento dati covid in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 GEN - Nella Provincia autonoma di Bolzano, nella settimana fra il 20 e il 26 gennaio gli indicatori relativi ai casi positivi per 100.000 abitanti sono peggiorati. Lo annuncia la Fondazione Gimbe. Attualmente in Alto Adige sono 2.637 i casi positivi per 100.000 abitanti con un incremento dei casi del 9,5% rispetto alla settimana precedente.

In aumento anche il rapporto fra casi positivi e casi testati che si attesta al 77,4%.

Risultano inoltre sopra la soglia di saturazione, ovvero al 42%, i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid.

Per quanto riguarda i vaccini nella Provincia autonoma di Bolzano sono state consegnate 6.104 dosi per 100.000 abitanti (media Italia 3.567). La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è lo 0,41% a fronte della media italiana del 0,45%.

Sono 34% le dosi del vaccino somministrate a "personale non sanitario", mentre la media italiana è del 22%, si legge nel rapporto Gimbe. (ANSA).