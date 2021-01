Covid: 4 morti, 562 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 GEN - Quattro morti, 562 nuovi casi su 7.767 tamponi complessivamente effettuati e - per la prima volta - oltre 13.000 altoatesini in quarantena: sono i dati odierni del bollettino Covid in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.480 tamponi pcr e registrati 271 nuovi casi positivi, ai quali vanno aggiunti 291 test antigenici positivi su 5.287 effettuati.

In lieve calo i ricoveri. Nei normali reparti ospedalieri si trovano 216 (ieri 217) pazienti Covid, nelle cliniche private 153 (161) e 30 (32) in terapia intensiva. 13.506 altoatesini in quarantena si trovano attualmente in quarantena. (ANSA).