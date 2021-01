Covid: 2 decessi in Trentino, 237 pazienti ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - Sono 2 i nuovi decessi registrati in Trentino dal bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (1.206 in totale). Sono 7 i nuovi ricoveri e 21 le dimissioni. La situazione pertanto vede attualmente 237 pazienti Covid, di cui 35 in rianimazione (ieri erano 36).

I nuovi casi positivi al tampone molecolare sono 49 (su 2.208 test analizzati ieri), mentre quelli all'antigenico 193 ( su 1.361 test rapidi antigenici). (ANSA).