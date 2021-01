Sci: Cdm; gigante donne, Gisin al comando dopo prima manche

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - La svizzera Michelle Gisin, con il tempo di 1.04.33, e' nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo di sci alpino donne di oggi a Plan de Corones.

Secondo miglior tempo per la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.04.89, terzo tempo per l'azzurra Federica Brignone in 1.05.00.

Per l'Italia - sulla ripida e molto selettiva pista Erta, con 12 gradi sotto zero e cielo coperto per gran parte della manche - ci sono poi Marta Bassino con il 7/o tempo in 1.05.42, Sofia Goggia con l' 11/o in 1.06.17 e, dopo la prova delle prime trenta atlete, Elena Curtoni al momento 20/a in 1.07.39.

Le italiane, come molte altre sciatrici, hanno commesso errori andando larghe con gli sci di traverso in alcune porte sull'ultimo muro poco prima del terzo tempo intermedio dove il fondo si e' progressivamente rivelato molto mosso. In questo modo hanno poi perso velocita' per la piu' filante parte finale.

Ne sono cosi' usciti distacchi molto pesanti. La seconda, e decisiva, manche è in programma alle 13.30. (ANSA).