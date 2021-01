Sci: caduta Cochran-Siegle, discesa Kitzbuehel interrotta

(ANSA) - KITZBUEHEL (AUSTRIA), 22 GEN - La discesa di cdm di Kitzbuehel è stata interrotta per la rovinosa caduta dello statunitense Ryan Cochran-Siegle.

Il vincitore del superG di Val Gardena è volato nelle reti nel difficile passaggio della Hausbergkante riuscendo poi comunque a muoversi. E' stato soccorso subito e portato all'ospedale in elicottero. Secondo le prime notizie non dovrebbe trattarsi di un grave incidente ed i trasporto in elicottero è stato soprattutto una misura precauzionale. (ANSA).