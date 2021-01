Vaccini: Bolzano, triplicare rifornimenti fino l'estate

(ANSA) - BOLZANO, 21 GEN - Come molte altre zone, anche la Provincia di Bolzano attualmente sta effettuando solo i richiami del vaccino Pfizer. "Se entro lunedì arriveranno le 9.360 dosi promesse da Roma e Pfizer non ci sono problemi. Per arrivare comunque a una buona copertura entro l'estate i rifornimenti settimanali dovrebbero essere triplicati", ha detto l'assessore alla salute Thomas Widmann, annunciando che in Alto Adige i vaccini Pfizer saranno somministrati negli ospedale mentre quelli Moderna sul territorio, perché di più facile conservazione. (ANSA).