Covid: 5 decessi in Trentino, 46 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 19 GEN - Sono 5 i nuovi decessi per Covid in Trentino, si tratta di 3 donne e di 2 uomini, di età compresa fra 71 e 87 anni. Si registrano 35 nuovi casi positivi al tampone molecolare (su 2.038 test) e 108 all'antigenico (su 998 test rapidi). Sono invece 327 le positività confermate da molecolare di persone il cui contagio era stato intercettato nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei positivi di oggi, 61 sono asintomatici e 73 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio.

Ci sono 2 bambini tra 0-2 anni ed 1 tra 3-5 anni: in totale sono 18 i nuovi casi di bambini o ragazzi in età scolare e le classi in quarantena salgono a 21.

Sono 23 invece i nuovi contagi fra ultra settantenni.

Con l'inizio di una nuova settimana aumentano anche le dimissioni dagli ospedali: ieri sono state 25, numero di gran lunga superiore ai nuovi ingressi che sono stati 10: attualmente quindi nei vari reparti sono ricoverati 317 pazienti Covid (ieri erano 333), di cui 46 in rianimazione (dato invariato rispetto a ieri).

Uno sguardo infine al piano vaccinazioni: questa mattina risultavano somministrate 11.574 dosi, di cui 3.127 ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).