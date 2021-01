Sci: cdm; da Bassino a Brignone, 8 azzurre per Crans Montana

(ANSA) - CRANS-MONTANA, 18 GEN - Sono otto le azzurre convocate per le prossime gare di cdm di Crans Montana sulla pista Mont lachaux che in passato ha regalato alle italiane molte soddisfazioni. Nella località svizzera venerdì e sabato prossimi ci saranno due discese mentre domenica 24 tocca al supergigante cancellato lo scorso mese di dicembre a St. Moritz.

Le azzurre sono Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia (che ha recuperato dalle contusioni riportate dopo la caduta nella discesa di St. Anton), Roberta Melesi e Laura Pirovano. Non ci sarà invece Verena Gasslitter, che prosegue le terapie alla gamba dolorante dopo una caduta.

La pista svizzera denominata Mont Lachaux si è rivelata nel corso degli ultimi anni un vero e proprio serbatoio di podi per italiane che vantano dei i podi complessivi conquattro vittorie di Federica Brignone in combinata nel 2017, 2018, 2019 e 2020, ed una con di Sofia Goggia in discesa nel 2019 . (ANSA).