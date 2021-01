L'altoatesina Thun acquisisce Unitable srl

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - Unitable S.r.l. entra a far parte di Thun S.p.a. che acquista il 100% della società lombarda fondata oltre 60 anni fa e detentrice dei marchi La Porcellana Bianca, Domino, Rose e Tulipani e Rituali Domestici.

"Abbiamo deciso di unire le nostre forze per affrontare insieme le sfide del futuro, mantenendo intatte le nostre identità nel massimo rispetto dei valori che ci contraddistinguono - dichiara Simon Thun, vicepresidente della società con sede a Bolzano.

"Siamo orgogliosi di entrare nella famiglia delle prestigiose imprese Thun. Questa per Unitable rappresenta una scelta di coerenza e continuità verso la crescita confermata anche nel 2020", commenta Giovanni Scattola, Board Member di Unitable S.r.l.

"Thun - spiega una nota - metterà a disposizione di Unitable conoscenza e competenze sviluppate in oltre 70 anni di successi, nonché l'esperienza maturata nel mondo del retail fisico e digitale integrando la piattaforma Dtc (Direct to consumer) e condividendo la cultura e l'amore per il 'bello'". (ANSA).