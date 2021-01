Covid: 14 morti in Trentino, 46 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - Sono 14 i nuovi decessi per Covid in Trentino (1.140 on totale), 9 dei quali avvenuti in ospedale, riferiti a 7 donne e ad altrettanti uomini, di età compresa fra i 62 ed i 98 anni. I nuovi contagi rilevati dal tampone molecolare sono invece 38 (su 510 tamponi effettuati), mentre quelli con l'antigenico 18 (su 198 tamponi). Dai molecolari arriva inoltre la conferma della positività individuata nei giorni scorsi tramite test rapidi in 57 persone.

Negli ospedali i pazienti Covid sono 333, dei quali 46 si trovano in terapia intensiva (dato invariato rispetto a ieri).

Sono invece 7 le dimissioni e 17 i nuovi ricoveri.

Dei nuovi casi positivi, si legge nel bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale, 26 sono asintomatici e 15 pauci sintomatici. Ci sono 5 bambini o ragazzi in età scolare di cui uno con meno di 5 anni. Sono 19 invece i contagi fra gli ultra settantenni. (ANSA).