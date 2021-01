Frana Gardesana, nuovi orari per collegamento Riva-Malcesine

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - È stato definito l'orario dei traghetti per collegare Riva e Malcesine dopo che la statale della Gardesana era stata chiusa nei primi giorni dell'anno a causa di una frana in località Tempesta. L'orario è valido dal 13 gennaio 2021 e resterà in vigore fino alla riapertura della tratta stradale, stimata per la fine del mese. L'orario, dal lunedì al sabato, è pensato per gli studenti che per i lavoratori, ma è stato definito uno specifico orario anche per la domenica.

La motonave trasporterà sia veicoli leggeri che pesanti. Chi è in possesso di un biglietto o di un abbonamento Atv che includa la tratta della Gardesana potrà usufruire gratuitamente del battello sulla linea Riva-Malcesine.

Prima di rimuovere il materiale che ha invaso la carreggiata - tra i 600 e gli 800 metri cubi - e di ripristinare la viabilità, sarà necessario procedere con pulizia, bonifica e consolidamento della porzione di versante a monte della zona interessata dalla frana. (ANSA).