Covid: 8 morti in Trentino, 44 pazienti in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 13 GEN - Altri 8 decessi per Covid in Trentino (1.094 in totale) e 6 di questi decessi sono avvenuti in ospedale, dove attualmente si trovano 364 pazienti (ieri erano 386), di cui 44 in rianimazione (1 in più rispetto a ieri). Nella giornata di ieri sono stati registrati 23 nuovi ricoveri ma anche 39 dimissioni.

Sono stati eseguiti 2.623 tamponi molecolari con 110 i nuovi casi risultati positivi e 241 positivi scovati dai test rapidi (1.651 in tutto). Il controllo con il tampone molecolare ha poi confermato la positività riscontrata nei giorni scorsi con l'antigenico in 65 soggetti. Le persone attualmente positive sono 2.048.

Dei nuovi positivi, 139 sono asintomatici e 181 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. I nuovi contagi fra bambini e ragazzi in età scolare sono 53: in particolare ci sono 7 piccolissimi (meno di 2 anni) e 6 bambini fra 3 e 5 anni.

Sempre alto il numero dei contagi fra ultra settantenni, 71.

