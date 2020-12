'Ferrari Incontri', firmata convenzione attuativa

(ANSA) - TRENTO, 31 DIC - Sottoscritta oggi all'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti di Trento la convenzione attuativa del progetto 'Ferrari Incontri' di riqualificazione e ampliamento delle Cantine di Ravina.

A firmare il documento Paolo Nicoletti, direttore generale della Provincia autonoma di Trento, Luisella Codolo, dirigente del servizio Urbanistica del Comune di Trento, e Alessandro Lunelli per le Cantine Ferrari.

Il 7 gennaio 2020 era stato sottoscritto tra la Provincia, il Comune e Cantine Ferrari, un accordo urbanistico inteso a creare le condizioni per dare corso a una proposta di riqualificazione funzionale e architettonica del compendio industriale di Ravina.

La proposta prevede la realizzazione del nuovo spazio espositivo e multifunzionale "Ferrari Incontri", la realizzazione di una cantina interrata e la creazione di un'unica area produttiva, senza soluzione di continuità, tanto da richiedere l'acquisizione delle aree oggi occupate da un tratto della strada provinciale 90. (ANSA).