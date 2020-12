Meteo: allerta gialla in Trentino da venerdì a domenica

(ANSA) - TRENTO, 03 DIC - La Protezione civile ha decretato lo stato di 'allerta gialla' in Trentino da venerdì e per tutto il fine settimana invitando a porre la massima attenzione per possibili smottamenti, esondazioni e valanghe.

Si attendono precipitazioni intense, con nevicate inizialmente attorno ai 500 metri. Oltre i 1200 metri potrebbe accumularsi neve fresca fino a 60 centimetri che sopra ai 1500 potrebbero superare i 70 centimetri.

Sabato e domenica si prevede un ulteriore carico, con precipitazioni diffuse e persistenti e neve sopra i 1000 metri.

La perturbazione dovrebbe attenuarsi lunedì pomeriggio.

Attenzione al vento in quota, specie venerdì e sabato, raccomanda la Protezione civile. (ANSA).