Covid: 9 morti e 239 nuovi positivi a molecolari in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 03 DIC - Sono 9 i decessi in Trentino. Lo ha comunicato l'assessora alla Salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana. Sono 239 i nuovi positivi ai 3.575 i tamponi molecolari. Per la prima volta sono stati comunicati anche i dati relativi ai test antigenici: su 1.954 test rapidi svolti, i positivi sono 237. Sono 449 i pazienti ricoverati, di cui 45 in rianimazione. Ci sono stati 26 nuovi ricoveri e 28 dimissioni. Sono 71 le classi in quarantena. (ANSA).