Si ribalta auto con 4 giovani a bordo, muore ragazza 15enne

(ANSA) - TRENTO, 28 NOV - Una ragazza di 15 anni è morta in un incidente stradale che si è verificato verso le 18 in Trentino. La giovane, che era a bordo di un'auto con altri tre giovani, è morta a causa delle gravissime ferite riportate.

L'auto su cui viaggiava la ragazza - che stava percorrendo la strada provinciale 34, nel Comune di Tre Ville, nella frazione di Preore - si è ribaltata dopo una sbandata senza collisioni con altri veicoli.

Sul posto la polizia locale delle Giudicarie, i carabinieri ed i vigili del fuoco di Tione, intervenuti con la pinza idraulica, ed i volontari di Preore. Gli altri tre occupanti dell'auto, tutti giovani, sono stati trasportati per le cure mediche negli ospedali di Trento e Rovereto. (ANSA).