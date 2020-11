Coronavirus: 3 decessi e 494 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 NOV - Tre decessi (523 complessivi) e 494 nuovi casi positivi al Coronavirus in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 2.388 tamponi molecolari. Sono 262 le persone ricoverate, 36 in terapia intensiva, 147 quelle in strutture private convenzionate. Sono stati inoltre eseguiti 1.451 test antigenici, 109 dei quali sono risultati positivi. I pazienti Covid in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 110, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 8.919 (ANSA).