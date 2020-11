Sciopero treni in Trentino, garantiti i servizi essenziali

(ANSA) - TRENTO, 24 NOV - Dalla mezzanotte di oggi alle 21 di mercoledì 25 novembre è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fsi (Ferrovie dello Stato italiane), che interessa anche il servizio dei treni regionali. L'Unità di missione strategica Mobilità della Provincia autonoma di Trento comunica in una nota che saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. L'agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione.

In allegato tutti gli orari e i treni garantiti. (ANSA).