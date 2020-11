Covid: in Trentino altri 7 morti e 234 nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 20 NOV - Oggi in Trentino si registrano altre 7 persone decedute per coronavirus, tutti over 70, e 234 nuovi casi positivi su 3.043 tamponi analizzati. Ci sono 43 nuovi ricoveri; i pazienti in terapia intensiva sono 38, uno in meno rispetto a ieri. In tutto i ricoverati sono attualmente 455. I nuovi guariti sono 210, che portano il totale a 10.071.

I dati sono stati resi noti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nel dettaglio, i nuovi contagiati sono per lo più asintomatici: 152 i casi individuati da attività di contact tracing o screening.;42 (tra ospiti e operatori) sono collegabili alle Rsa, mentre tra i piccolissimi se ne contano 2 con meno di 2 anni e 1 di età compresa fra i 3 ed i 5 anni.

Sempre alto invece il numero dei contagi fra gli over 70: il rapporto oggi indica 89 casi nuovi. Sul versante scuola, anche oggi ci sono altri 18 nuovi casi di contagio fra bambini e ragazzi in età scolare; la ricostruzione dei contatti di ciascuno di loro determinerà l'isolamento o meno delle rispettive classi (ieri in quarantena ce n'erano 163). (ANSA).