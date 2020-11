Ire: cala la fiducia dei consumatori in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 NOV - A ottobre l'indice Ire del clima di fiducia dei consumatori altoatesini è sceso di quasi tre punti rispetto alla precedente rilevazione condotta a luglio, soprattutto a causa del peggioramento delle aspettative sull'andamento dell'economia locale nei prossimi mesi. Tale evoluzione è in linea con quanto osservato in Italia e in Europa. Il dato, tuttavia, riflette solo in parte il recente aggravamento del quadro epidemiologico.

La rilevazione autunnale condotta dall'Ire tra i consumatori e le consumatrici altoatesini mostra un peggioramento dell'indice del clima di fiducia, che a ottobre è diminuito di 2,8 punti rispetto a luglio, attestandosi a -11,3.

Il progressivo aumento dei contagi da Covid-19 a partire da settembre ha ridestato le preoccupazioni degli altoatesini e delle altoatesine, soprattutto circa l'andamento dell'economia locale e dell'occupazione nei prossimi mesi. Anche le valutazioni delle famiglie riguardo alla propria situazione finanziaria e le previsioni di spesa relative all'acquisto di beni durevoli, come ad esempio elettrodomestici e mobili, sono moderatamente peggiorate.

Il presidente della Camera di commercio Michl Ebner pone l'accento sull'esigenza di fornire aiuti tempestivi all'economia, per limitare le già gravi conseguenze delle nuove misure di lockdown: "A differenza della scorsa primavera, oggi la politica ha già a disposizione diversi strumenti mediante i quali possono essere erogati aiuti alle imprese. Il sostegno economico per questa seconda ondata dell'epidemia deve pertanto arrivare subito, in modo da garantire liquidità alle imprese." (ANSA).