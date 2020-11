Camera di commercio, creare un'impresa durante la crisi

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - Nella difficile situazione attuale molte aziende subiscono le conseguenze della pandemia da Coronavirus. Tuttavia, in tempi di crisi si generano anche possibilità per creare nuove imprese. La Camera di commercio di Bolzano sostiene i futuri creatori e creatrici in questa sfida.

Shop online, agenzie specializzate in social media, piattaforme internet, corsi online e servizi di consegna a domicilio sono attualmente molto attrattivi per la creazione di un'impresa, dato che a causa dell'epidemia da Coronavirus il tradizionale contatto con i clienti si verifica solo in modo limitato. L'utilizzo dei media digitali rappresenta quindi non solo una sfida, ma anche una grande opportunità. Il servizio Creazione d'impresa della Camera di commercio di Bolzano fornisce una consulenza professionale gratuita a tutte le persone che stanno pensando di fondare un'azienda o di realizzare la propria idea commerciale.

"Il servizio per la creazione d'impresa della Camera di commercio di Bolzano funge da punto di riferimento centrale per la costituzione di nuove aziende, dà informazioni individuali e neutrali, aiuta nel concretizzare la propria idea commerciale e trasmette contatti utili", afferma il Segretario generale della Camera di commercio di Bolzano Alfred Aberer. (ANSA).