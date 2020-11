Covid: Fugatti, finora il sistema Trentino ha tenuto

(ANSA) - TRENTO, 09 NOV - "Finora il sistema Trentino ha tenuto di fronte alla pandemia e la situazione sanitaria è sotto controllo, ma certamente non sarà facile continuare su questa strada, tutto potrebbe cambiare in pochissimo tempo". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervenendo questa mattina alla seduta del Consiglio provinciale in remoto.

"In Trentino siamo rimasti gli ultimi a fare ancora il contact tracing, non siamo ancora nella situazione dell'epidemia fuori controllo perché nelle scorse settimane e mesi abbiamo condotto un'azione importante, puntuale e precisa". (ANSA).