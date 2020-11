Covid: Boccia, bene Provincia Bolzano su zona rossa

(ANSA) - BOLZANO, 09 NOV - "La decisione della Provincia Autonoma di Bolzano di adottare ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito in precedenza è l'esatta fotografia del regime di autonomia locale in raccordo col potere centrale". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, a proposito della decisione dell'Alto Adige di estendere a tutta la provincia le restrizioni per le zone rosse.

"Ringrazio il presidente Kompatscher - ha aggiunto il ministro - per la correttezza e la tempestività con la quale ha informato il governo in ordine alle sue legittime decisioni motivate da comprovati e trasparenti dati e analisi epidemiologiche. Il governo sarà vicino all'Alto Adige e a tutte quelle Regioni e Province che, pur nella discrezionalità dell'autonomia, rispetteranno le direttive del governo esattamente come previsto dalla legge".

"Il governo non avrà alcun tentennamento anche nelle prossime ore a impugnare quei provvedimenti non adeguatamente motivati o lesivi delle regole che ci siamo dati a tutela delle comunità territoriali. La legge è uguale per tutti e la Costituzione ancora di più", ha concluso Boccia. (ANSA).