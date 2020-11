Tar Trento, sì a ricorso Governo su ordinanza locali aperti

(ANSA) - TRENTO, 02 NOV - Il Tar di Trento ha accolto la sospensiva richiesta dal Governo nazionale contro l'ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che permetteva l'apertura di bar e ristoranti oltre le 18. Il Tribunale amministrativo ha emesso un decreto cautelare sino all'esito dell'udienza camerale nella quale sarà disaminato in sede collegiale l'incidente cautelare, fissata per il giorno 19 novembre. In realtà l'ordinanza di Fugatti, la numero 49 impugnata dal Governo, è già superata da una nuova ordinanza approvata il 1 novembre ed in vigore da oggi che omologa il Trentino al dpcm nazionale. (ANSA).