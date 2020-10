Sanità: lunedì sciopero personale non medico

(ANSA) - BOLZANO, 30 OTT - Il Comprensorio sanitario di Bolzano comunica che per lunedì 2 novembre 2020 è stato indetto uno sciopero per il personale sanitario non medico del comparto sanità.

I servizi essenziali saranno comunque garantiti, comunica l'azienda sanitaria in una nota scusandosi "per eventuali disagi, in particolar modo per quelli riguardanti le prenotazioni per i prelievi del sangue". (ANSA).