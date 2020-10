Questura Trento, in uffici solo su appuntamento

(ANSA) - TRENTO, 29 OTT - La questura di Trento, per favorire il rispetto delle norme anti pandemia, comunica di aver temporaneamente vietato l'accesso degli utenti italiani o stranieri interessati ad ottenere informazioni in materia di rilascio del passaporto, licenze in materia di armi ed esplosivi, autorizzazioni di polizia, rilascio/rinnovo permessi di soggiorno. Pertanto, sino a nuova comunicazione, sarà possibile accedere agli uffici della questura solo su appuntamento.

Peraltro - aggiunge la questura - anche gli appuntamenti già fissati potranno subire delle variazioni, in senso riduttivo che, per l'Ufficio passaporti saranno apportate per il tramite della relativa Agenda elettronica web, mentre per l'Ufficio immigrazione saranno effettuati tramite Poste italiane o Cinformi. Per gli appuntamenti con Ufficio passaporti ed Ufficio immigrazione e per tutte le altre richieste di informazioni si dovranno utilizzare l'indirizzo email ammin.quest.tn@pecps.poliziadistato.it , per quesiti in materia di polizia amministrativa, mentre per quelli in materia di immigrazione (diversi dagli appuntamenti per consegna/ritiro atti) potrà essere utilizzato anche l'indirizzo immig.quest.tn@pecps.poliziadistato.it. (ANSA).