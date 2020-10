Trentino,9 progetti finanziati da offerta energetica 'Etika'

(ANSA) - TRENTO, 28 OTT - L'accordo tra la Cooperazione trentina e Dolomiti Energia per l'offerta energetica "Etika" ha permesso di stanziare 450.000 euro per finanziare nove percorsi individualizzati ideati dalle cooperative sociali.

I progetti coinvolgono 30 persone con disabilità, e si prefiggono di accompagnarle alla vita autonoma attraverso la collaborazione con le famiglie di origine. I percorsi sono promossi dalle cooperative sociali Anfass, Cs4, Eliodoro, Incontra, Il ponte e Iter, La Rete, e si svolgono in diversi contesti territoriali del Trentino. Le 30 persone coinvolte si aggiungono alle 70 già inserite nei progetti finanziati negli anni scorsi.

Il fondo solidale "Etika" ha raggiunto quasi 1,8 milioni di euro, grazie all'adesione di 57.000 soci e clienti delle Casse rurali trentine e delle Famiglie cooperative. Oltre allo stanziamento di parte di una parte del costo della bolletta, l'offerta energetica si caratterizza anche per benefici sociali e ambientali. In quattro anni, i promotori stimano infatti di aver abbattuto oltre 44.000 tonnellate di Co2. (ANSA).