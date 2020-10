Coronavirus: riorganizzati i 'drive through' del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 OTT - Riorganizzati logisticamente gli spazi degli 11 'drive through' del Trentino dove è possibile fare il tampone nasofaringeo senza scendere dall'auto. Sono state allestite tensostrutture e sono state introdotte alcune migliorie, informa l'Azienda sanitaria.

In alcuni casi si è deciso di spostare i drive in sedi logisticamente più agevoli da raggiungere e da gestire. Da alcuni giorni nei drive through vengono effettuati per la maggior parte test rapidi antigenici che permettono (solo in caso di persone sintomatiche) di avere il risultato nel giro di 15 minuti. La positività al test antigenico deve però essere confermata da un tampone molecolare (processato in laboratorio).

L'accesso al drive through è possibile solo su appuntamento: è la centrale Covid a gestire le agende e a fornire ai singoli indicazioni sulle sedi, gli orari e le modalità di effettuazione del tampone. (ANSA).