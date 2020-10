Incendi: fienile in fiamme a Glorenza

(ANSA) - BOLZANO, 23 OTT - Un incendio ha distrutto un edificio disabitato in via Söles a Glorenza. Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco da tutto il circondario che hanno domato le fiamme divampate in un fienile. Il massiccio intervento dei vigili del fuoco è servito a circoscrivere le fiamme che hanno così risparmiato la casa vicina. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La causa del rogo al momento non é ancora nota. Il corpo permanente di Bolzano sta svolgendo le indagini in merito. (ANSA).