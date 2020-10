Covid: altri 11 casi nelle scuole in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - Sono stati registrati 11 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle scuole in lingua italiana dell'Alto Adige. Alla scuola elementare "Don Bosco" di Bolzano sono stati segnalati due casi positivi e una classe è stata posta in quarantena.

Tre i casi positivi registrati alle scuole "Gandhi" di Laives. Un caso di positività è stato registrato alla scuola media "Archimede" a Bolzano, tre i casi alla scuola "Ada Negri", un caso alle scuole "Foscolo" (una classe in quarantena) e alle scuole medie "Alfieri", sempre nel capoluogo (con una classe in quarantena). All'Istituto superiore "Galilei" di Bolzano è stato segnalato un caso di positività, con tre classi in quarantena.

La dirigenza della scuola elementare "Chini", su indicazione dei medici dell'Azienda Sanitaria, ha stabilito il passaggio alla didattica a distanza fino al primo novembre. Si tratta di una decisione seguita ad uno screening svoltosi il 19 ottobre presso la scuola, a cui ha partecipato la totalità degli alunni e dei docenti (circa un centinaio). Situazione simile anche a Laives, dove la scuola primaria "Gandhi" passerà da domani alla didattica digitale integrata e verranno effettuati test su tutti gli studenti. Allo stesso modo anche una classe delle scuole "Alfieri" rimarrà a casa domani, in attesa che sabato venga effettuato il tampone, con successivo rientro a scuola previsto per lunedì.

"Nella scuola italiana sono numerose le indagini svolte a tappeto su alunni e insegnanti - spiega l'assessore provinciale, Giuliano Vettorato - si tratta di una scelta concordata con l'Azienda Sanitaria, che rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione nei confronti di tutta la comunità, scolastica e non". Proprio in questa ottica, si svolgeranno da oggi i test antigenici rapidi anche presso la scuola secondaria di primo grado "Ada Negri". (ANSA).