'Destinazione digitale', premiato il Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 OTT - Va al Trentino il premio 'Italia destinazione digitale' , l'Oscar delle regioni italiane ideato da The Data Appeal Company, in quanto considerata regione con la miglior reputazione online. Il riconoscimento è stato assegnato a Rimini nel corso della fiera 'TTG Travel Experience' sulla base di 21,4 milioni di recensioni online. Lo rende noto Trentino Marketing.

In questa occasione è stato assegnato sempre al Trentino il premio speciale per la Miglior Strategia di Crisis Management, con la seguente motivazione: "Per la strategia e gli strumenti utilizzati nella gestione della comunicazione in periodo di emergenza sanitaria".

La regione più recensita è il Lazio, quella più accogliente la Valle d'Aosta, la più amata dai turisti stranieri la Sicilia, la regione con la miglior offerta enogastronomica l'Umbria. Tre i premi speciali, che hanno tenuto conto dell'emergenza sanitaria che il Paese e il mondo intero stanno attraversando: il Molise si è aggiudicato il premio di regione con il più alto Covid Safety Index, l'indice di The Data Appeal Company che misura la percezione dei viaggiatori relativamente alle misure anti-Covid adottate da hotel, ristoranti e attrazioni; la Toscana ha vinto il premio di regione con la migliore strategia sulle OTA in risposta al Covid-19 e il Veneto si è aggiudicato il premio di regione con la reputazione più in crescita. (ANSA).