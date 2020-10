Covid: Kurz, dati molto preoccupanti in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - Secondo il cancelliere Sebastian Kurz, in Austria l'andamento della pandemia ha assunto dimensioni "molto preoccupanti". Il capo del governo Oevp-Verdi chiede un giro di vite dei laender nella lotta contro il Covid.

"Alla luce della massiccia diffusione del virus in Europa servono misure drastiche. A tutti deve essere chiaro che la situazione è seria", afferma Kurz in un appello ai governatori dei laender. Nella lettera, pubblicata dall'Apa, il cancelliere chiedere interventi a livello regionale, "perché da un certo momento test tempestivi e contact tracing non non saranno più possibili". Kurz rivolge anche un appello agli austriaci a prendere sul serio la situazione, sostenendo le misure di contenimento". (ANSA).