Covid: cancellata Cdm di slopestyle all'Alpe di Siusi

(ANSA) - BOLZANO, 14 OTT - È stata cancellata, a causa della situazione di emergenza per il coronavirus, la Coppa del Mondo di slopestyle, prevista per gennaio 2021 sull'Alpe di Siusi.

"Purtroppo non ci sono i presupposti per poter garantire lo svolgimento dell'evento e di coprirne i costi per la prossima edizione - dichiara il presidente di Alpe di Siusi Marketing, Eduard Tröbinger Scherlin - Vista l'attuale situazione d'emergenza Covid-19 per il momento l'organizzazione sarebbe stata comunque problematica, tenendo conto anche della più che incerta partecipazione di atleti e di un pubblico internazionale".

"Tuttavia siamo molto fiduciosi, che per il 2022 la Coppa del Mondo Slopestyle possa nuovamente svolgersi sull'Alpe di Siusi", conclude Tröbinger Scherlin. (ANSA).