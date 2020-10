Coronavirus: annullata la Skicross World Cup di San Candido

(ANSA) - BOLZANO, 14 OTT - È stata annullata, a causa dell'emergenza coronavirus, l'Audi Fis Skicross World Cup San Candido, che si sarebbe dovuta svolgere il 19 e il 20 dicembre.

Lo ha deciso il comitato organizzatore. Per la prima volta a partire dalla stagione 2009/10, non ci sarà alcuna gara della "Formula 1 dello sci" sulla pista Baranci in Alta Pusteria.

"Nelle scorse settimane ci siamo consultati spesso e in modo molto costruttivo con l'associazione turistica, l'Hgv, l'Associazione sport invernali, il comprensorio sciistico 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti, il comune e la scuola di sci. Tutti gli stakeholder concordano nel ritenere che il rischio legato alla pandemia di Covid-19 sia troppo grande. Hanno consigliato di annullare le gare del 2020", spiega il presidente del comitato organizzatore, Helmuth Senfter. (ANSA).