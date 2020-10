Al Muse è fiorita la 'Pseudohydrosme gabunensis'

(ANSA) - TRENTO, 02 OTT - Al Muse di Trento è fiorita la "Pseudohydrosme gabunensis", pianta tropicale che profuma di cavolo cappuccio. Si tratta della prima fioritura in Italia della rarissima aracea originaria delle foreste pluviali del Gabon, donata anni fa dall'orto botanico di Bonn, precisa il Muse.

La pianta resterà fiorita solo per un paio di giorni, prima di avvizzire. Per motivi legati all'emergenza sanitaria, il fiore, sbocciato nelle serre di propagazione del museo, non sarà visibile al pubblico ma raccontato dai botanici del Muse attraverso i canali social.

"Il nome generico suggerisce che questo fiore possa odorare di idra, cioè di serpente d'acqua, ma il profumo che emana è molto simile a quello del cavolo cappuccio", spiega Andrea Bianchi, botanico e responsabile della serra tropicale del Muse.

Una specie misteriosa, descritta per la prima volta nel 1892 dal tedesco Adolf Engler ma poi sparita dai radar della ricerca botanica per un altro secolo. (ANSA).