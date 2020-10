Coronavirus: test sierologici per i carabinieri

(ANSA) - TRENTO, 01 OTT - La Fondazione Ania metterà a disposizione 35.000 test sierologici per i carabinieri da effettuare su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa in questi giorni coinvolgerà i militari dell'Arma del Trentino Alto Adige, con gli screening che si svolgeranno al Comando provinciale dei Trento nei giorni 1 e 2 ottobre e al Comando Legione di Bolzano il 5 e 6 ottobre.

In contemporanea al Trentino Alto Adige, l'iniziativa è in corso di svolgimento in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto mentre sono stati già effettuati i test per i carabinieri in Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia e Umbria. I prelievi si svolgono nelle caserme dell'Arma e, nelle prossime settimane, l'iniziativa proseguirà nelle altre regioni e si concluderà entro l'autunno. (ANSA).