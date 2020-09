Coronavirus: studentessa di Brunico risultata positiva

(ANSA) - BOLZANO, 29 SET - Una studentessa del liceo sociale (Sozialwissenschaftliches Gymnasium) di Brunico è risultata positiva al Covid-19. Né i suoi compagni, né il personale docente sono in quarantena, in quanto la ragazza nei giorni scorsi si trovava in quarantena preventiva. Agli studenti venuti in contatto con la ragazza domani verrà data la possibilità di sottoporsi volontariamente ad un test. Ulteriori misure saranno valutate nei prossimi giorni. (ANSA).