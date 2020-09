Università: bandiera Onu sventola all'Eurac di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 25 SET - Seguendo le linee guida delle Nazioni Unite, la bandiera azzurra con la mappa del mondo in bianco ha preso il primo posto tra le sei bandiere che sventolano davanti all'edificio di Eurac Research a Bolzano. La cerimonia che si è svolta oggi, suggella la collaborazione tra il centro di ricerca altoatesino e l'Università delle Nazioni Unite (Unu), il braccio accademico dell'Onu. Bolzano è la prima e unica sede ufficiale dell'Unu in Italia. L'accordo nasce dalla pluriennale collaborazione tra Eurac Research e l'Istituto per l'ambiente e la sicurezza umana dell'Università delle Nazioni Unite con base a Bonn (Unu-Ehs). Questa collaborazione ha portato alla realizzazione del programma congiunto Glomos. La sigla sta per Global Mountain Safeguard Research. Glomos è l'unico programma dell'Unu che si occupa in modo specifico di ricerca sui rischi e la sicurezza nelle aree di montagna.

(ANSA).