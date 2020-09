Medicaltech, novità per la cardiologia a distanza

(ANSA) - TRENTO, 23 SET - La società Medicaltech srl di Rovereto ha creato un sistema integrato di telemedicina denominato ;Sdim (Sistema diagnostico integrato multifunzionale), pensato per la prevenzione e la riabilitazione in ambito cardiologico.

Il dispositivo - riferisce l'azienda - è costituito da un dispositivo medicale, l'elettrocardiografo per il monitoraggio remoto ;"Mt32 multi";, e da una piattaforma software centralizzata, con sede nella Centrale di telemedicina di Rovereto. Il dispositivo acquisisce e trasmette i dati relativi alla temperatura, la pressione arteriosa, l'ossimetria e i valori ;ematici del paziente. Nel centro informatizzato i dati vengono poi trasmessi al reparto cardiologico di riferimento o ad altre figure professionali coinvolte, come il medico di base.

"In questo modo il paziente è costantemente monitorato e non è mai lasciato solo", spiega Mirella Mastretti, direttore di ricerca e sviluppo della società.

Sempre in ambito cardiologico, Medicaltech ha elaborato anche un sistema di riabilitazione domiciliare, denominato ";Ri.Car.Do", per il monitoraggio dell'attività fisica delle persone cardiopatiche. (ANSA).